برشلونة يضرب من جديد في عرض قوي لاستعادة نيمار

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السبت 24 أغسطس 2019

يستمر الجدل، حول الصفقة المنتظرة في الدوري الاسباني، بقدوم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، في ظل سريان فتح باب الانتقالات الصيفية الجاري.



ويتفاوض برشلونة بقوة في الفترة الحالية، للتعاقد مع نيمار في ظل رغبة النجم البرازيلي في مغادرة باريس سان جيرمان، بسبب الفشل المتواصل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة برشلونة تعد عرض جديد من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالموافقة على إعادة نيمار إلى ملعب كامب نو.

وأوضحت أن إدارة برشلونة ستقدم عرضا لباريس سان جيرمان نظير 100 مليون يورو، بالإضافة إلى أثنان من لاعبي الفريق الكتالوني.

وأشارت إلى أن يوم الأثنين المقبل على أبعد تقدير سيصل عرض برشلونة من أجل التعاقد مع نيمار إلى إدارة باريس سان جيرمان.

وأكدت أن صيغة العرض، تشمل دفع نصف المبلغ بالإضافة إلى ضم لاعب في الصيف الجاري، قبل إغلاق الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة لدفع النصف الأخر من المبلغ وضم باريس لاعب أخر في صيف عام 2020.