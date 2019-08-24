شكرا لقرائتكم مدرب الاهلى الجديد .. لوكسمبورجو يصدم الأهلى بهذا الرقم الخيالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدرب الاهلى الجديد حائر بين اللاتينى والأوروبى



دخل البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو المدير الفني السابق لفريق فاسكو داجاما البرازيلي دائرة المرشحين لتدريب الأهلي، بعد قيام وكيل أعماله بعرض السيرة الذاتية على مسئولي القلعة الحمراء، لبحث إمكانية تكليفه بالمهمة الفنية.

مدرب الأهلي الجديد

وكشفت الساعات الأخيرة رد الخواجة البرازيلى على الوسطاء الأهلاوية الذين استطلعوا رأيه حول قيادة الفريق الأحمر، حيث فاجأهم لوكسمبورجو بجواب يحمل عذرين صادمين، أولهما أنه لا يدرب أى فرق عربية، وإنه قد يتنازل عن مبدأه ذاك من أجل تدريب فريق إماراتى فقط.

مدرب الاهلى الجديد

وأبلغ لوكسمبورجو الوسطاء أيضا بأن راتبه الشهرى 3 ملايين دولار، وهو لا يتفاض فى أجره، مما يفوق إمكانات النادى الأهلى.

مدرب الاهلى الجديد

ويملك فاندرلي لوكسمبورجو سيرة ذاتية قوية حيث سبق له تدريب العديد من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد الإسباني وفلامنجو وبالميراس وسانتوس وكورينثيانس و جريمو وفاسكو داجاما البرازيليين ومنتخب السامبا و تيانجين جوانجيان الصيني.

مدرب الاهلى الجديد .. نستعرض السيرة الذاتية للمدرب فاندرلي لوكسمبورجو:



1983 Rio Branco نادي ريو برانكو البرازيلي

1984 Friburguense نادي فريبورجسني البرازيلي

1984 Al-Ittihad نادي الاتحاد السعودي

1985 Democrata نادي ديموقراطة البرازيلي

1987 America نادي امريكا المكسيكي

1989–1990 Bragantinoنادي براجانتينو البرازيلي

1991 Guarani نادي چواراني البرازيلي

1991 Flamengo نادي فلامنجو البرازيلي

1992–1993 Ponte Preta نادي بونتي بريتا البرازيلي

1993–1995 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي

1995 Flamengo نادي فلامينجو البرازيلي

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1995 Paraná نادي بارانا البرازيلي

1995–1996 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي

1997 Santos نادي سانتوس البرازيلي

1998 Corinthians كورينثيانس البرازيلي نادي

1998–2000 Brazil منتخب البرازيل

2001 Corinthians نادي كورينثيانس البرازيلي

2002 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي

2002–2004 Cruzeiro نادي كوريزو البرازيلي

2004 Santos نادي سانتوس البرازيلي

2005–2006 Real Madrid نادي ريال مدريد الاسباني

2006–2007 Santos نادي سانتوس البرازيلي

2008–2009 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي

2009 Santos نادي سانتوس البرازيلي

2010 Atlético Mineiro نادي اتليتكو مينيرو البرازيلي

2010–2012 Flamengo نادي فلامينجو البرازيلي

2012–2013 Grêmio نادي جريمو البرازيلي

2013 Fluminens نادي فلومنينسي البرازيلي

2014–2015 Flamengo نادي فلامينجو البرازيلي

2015 Cruzeiro نادي كروزيرو البرازيلي

2016 Tianjin Quanjia تيانجين جوانجيان الصيني

2017 Sport Recife نادي سبورت ريسيفيه البرازيلي

2019- Vasco da Gama نادي فاسكو داجاما البرازيلي