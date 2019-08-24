مدرب الاهلى الجديد .. لوكسمبورجو يصدم الأهلى بهذا الرقم الخيالى...

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جدة - عمرو شويل مدرب الاهلى الجديد حائر بين اللاتينى والأوروبى
دخل البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو المدير الفني السابق لفريق فاسكو داجاما البرازيلي دائرة المرشحين لتدريب الأهلي، بعد قيام وكيل أعماله بعرض السيرة الذاتية على مسئولي القلعة الحمراء، لبحث إمكانية تكليفه بالمهمة الفنية.
مدرب الأهلي الجديد
وكشفت الساعات الأخيرة رد الخواجة البرازيلى على الوسطاء الأهلاوية الذين استطلعوا رأيه حول قيادة الفريق الأحمر، حيث فاجأهم لوكسمبورجو بجواب يحمل عذرين صادمين، أولهما أنه لا يدرب أى فرق عربية، وإنه قد يتنازل عن مبدأه ذاك من أجل تدريب فريق إماراتى فقط.
مدرب الاهلى الجديد
وأبلغ لوكسمبورجو الوسطاء أيضا بأن راتبه الشهرى 3 ملايين دولار، وهو لا يتفاض فى أجره، مما يفوق إمكانات النادى الأهلى.
مدرب الاهلى الجديد
ويملك فاندرلي لوكسمبورجو سيرة ذاتية قوية حيث سبق له تدريب العديد من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد الإسباني وفلامنجو وبالميراس وسانتوس وكورينثيانس و جريمو وفاسكو داجاما البرازيليين ومنتخب السامبا و تيانجين جوانجيان الصيني.
مدرب الاهلى الجديد .. نستعرض السيرة الذاتية للمدرب فاندرلي لوكسمبورجو:
1983 Rio Branco نادي ريو برانكو البرازيلي
1984 Friburguense نادي فريبورجسني البرازيلي
1984 Al-Ittihad نادي الاتحاد السعودي
1985 Democrata نادي ديموقراطة البرازيلي
1987 America نادي امريكا المكسيكي
1989–1990 Bragantinoنادي براجانتينو البرازيلي
1991 Guarani نادي چواراني البرازيلي
1991 Flamengo نادي فلامنجو البرازيلي
1992–1993 Ponte Preta نادي بونتي بريتا البرازيلي
1993–1995 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي
1995 Flamengo نادي فلامينجو البرازيلي
1995 Paraná نادي بارانا البرازيلي
1995–1996 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي
1997 Santos نادي سانتوس البرازيلي
1998 Corinthians كورينثيانس البرازيلي نادي
1998–2000 Brazil منتخب البرازيل
2001 Corinthians نادي كورينثيانس البرازيلي
2002 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي
2002–2004 Cruzeiro نادي كوريزو البرازيلي
2004 Santos نادي سانتوس البرازيلي
2005–2006 Real Madrid نادي ريال مدريد الاسباني
2006–2007 Santos نادي سانتوس البرازيلي
2008–2009 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي
2009 Santos نادي سانتوس البرازيلي
2010 Atlético Mineiro نادي اتليتكو مينيرو البرازيلي
2010–2012 Flamengo نادي فلامينجو البرازيلي
2012–2013 Grêmio نادي جريمو البرازيلي
2013 Fluminens نادي فلومنينسي البرازيلي
2014–2015 Flamengo نادي فلامينجو البرازيلي
2015 Cruzeiro نادي كروزيرو البرازيلي
2016 Tianjin Quanjia تيانجين جوانجيان الصيني
2017 Sport Recife نادي سبورت ريسيفيه البرازيلي
2019- Vasco da Gama نادي فاسكو داجاما البرازيلي
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