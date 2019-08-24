شكرا لقرائتكم مدرب الاهلى الجديد .. 6 مدربين على مائدة مجلس القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
لجنة التخطيط التى يرأسها طه إسماعيل، وتضم فى عضويتها الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، تسعى خلال الساعات الجارية لحسم التعاقد مع المدرب الجديد، خاصة أنها قلصت السير الذاتية التى تلقتها إلى 6 فقط، بعدما عرض عليها فى البداية أكثر من 30 سيرة ذاتية خاصة بمدربين سبق لهم التدريب فى قارة أفريقيا أو الوطن العربى، أو لم يكن لهم تجارب فى القارة السمراء.
وأكد مسئولو الأهلى أن الثنائي الأسباني كيكي فلوريس والألماني روجر شميت ابتعدا عن الصورة، بعد نشوف خلاف فى المفاوضات، فى الوقت الذي لازال هناك عدد من المدربين فى الصورة، ومنهم الكرواتي زوران ماميتش والبرتغالى دوراتي والإيطالي ماسيمو كاريرا بخلاف بعض الأسماء الأخرى التي تتكتم الإدارة الحمراء على أسمائهم.
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