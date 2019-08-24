شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تفاضل بين 6 مدربين لتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، إنه يتم المفاضلة بين 6 مدربين لتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى، خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى.

وأكد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية، أن الثلاثي محمد فضل وأحمد عبد الله وجمال محمد علي، وضعوا معايير لاختيار مدرب الفراعنة، مشيرًا إلى إنه من المقرر أن تعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لحسم اسم المدير الفنى قبل الإعلان عنه رسميًا.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.