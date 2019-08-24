شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تفاضل بين 6 مدربين لتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، إنه يتم المفاضلة بين 6 مدربين لتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى، خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى.
وأكد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية، أن الثلاثي محمد فضل وأحمد عبد الله وجمال محمد علي، وضعوا معايير لاختيار مدرب الفراعنة، مشيرًا إلى إنه من المقرر أن تعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لحسم اسم المدير الفنى قبل الإعلان عنه رسميًا.
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