ننشر نص استقالة ثروت سويلم من اتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل حصل "الخليج 365"، على صور الاستقالة التى تقدم بها اللواء ثروت سويلم، الرئيس التنفيذى لاتحاد الكرة والتى أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية قبولها فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم بمقر اتحاد الكرة.



استقالة ثروت سويلم (1)



استقالة ثروت سويلم (2)



استقالة ثروت سويلم (3)



استقالة ثروت سويلم (4)

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واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة وتقرر إسناد منصب القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة فى اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الجبلاية لوليد العطار، وذلك بعد استقالة ثروت سويلم.

وتضمت استقالة ثروت سويلم الذى حصل "الخليج 365" على صور منها إنه خروج المنتخب الوطنى من أمم إفريقيا كان خط فاصل ونقطة تحول للكرة المصرية لذلك قام بتحمل المسئولية بعد استقالة المجلس السابق لتسيير أمور الكرة المصرية دون توقف وإنه وجب عليه فى الوقت الحالى ترك منصبه حتى تتمكن اللجنة من تسيير العمل بالطريقة التى تحقق لها طموحات تطوير المنظومة.