شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة عمرو الجنايني لجماهير الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة رسالة لجماهير النادي الأهلي بعد توليه مهام منصبه بشكل رسمي.

ووجه عمرو الجنايني حديثه للأهلاوية :"لا اعرف المجاملات وأتعهد بعدم مجاملة اي طرف في المنظومة الرياضية .. لا اعرف الحب والكره في الشغل .. مش هشوف الوان وكل اعضاء مجلس الأهلاوية أصدقاء .. الفيس بوك مسألة شخصية وكنت اكتب ارائي خلاله وانا خارج المسؤولية ولكن بعدما أصبحت مسئولاً لن اتحدث إلا من خلال قنوات الاتصال الرسمية"

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وأكد عمرو الجنايني أن وزير الرياضة لم يبلغه بقرار دمج لجنة الجمعية العمومية مع اللجنة المؤقتة، كاشفاً أن خطاب الفيفا لم يتضمن أي حديث بهذا المعني.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.