شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني : لا يوجد قرارات لدمج عمل اللجنة المؤقتة مع المفوضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كذب عمرو الجناينى القائم بمهام رئيس اتحاد الكرة فى اللجنة المؤقتة التى تدير الجبلاية حتى نهاية يوليو من العام المقبل، كذب ادعاءات اللجنة التى تمثل جبهة المعارضة فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة برئاسة محمد الطويلة فيما يخص قرار وزير الرياضة بدمج عمل اللجنة المؤقتة مع اللجنة المفوضة من العمومية لادارة الجبلاية.

وقال عمرو الجناينى:" وزير الرياضة لم يبلغنا بأى قرارات تخص دمج عمل اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد مع لجنة من الجمعية العمومية، ولم يأتى فى خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا أى شىء يتحدث عن دمج، لذلك نستمر فى عملنا وفق المهام التى كلفنا بها الفيفا ولن ننظر إلى أى بيانات تصدر من أى جهة أخرى.

عمرو الجنايني

كانت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت بيانا عاجلا اليوم السبت لجميع أعضاء الجمعية العمومية، أعلنت فيه عن استجابة سريعة من الدولة لدمج للعمل المشترك من خلال لجنة واحدة تضم أعضاء من اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية واللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ، وذلك للعمل معاً على تخطيط وتطوير كرة القدم في مصر.

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وقالت اللجنة أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية مع الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد الطويلة رئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية ، والتي أكد فيها على إحترام الدولة لأهمية وشرعية الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم وأهمية دورها الطليعي في التخطيط والتطوير لكرة القدم بالمرحلة القادمة.

وكذب الجناينى هذه الإدعاءات متمسكا بكامل اختصاصات اللجنة التى شكلها الاتحاد الدولى وصلاحيتها فى اتخاذ قرارات تتعلق بالكرة المصرية.

عمرو الجنايني