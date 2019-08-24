شكرا لقرائتكم ناشئو الطائرة يتصدرون المجموعة الثالثة فى بطولة العالم بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح منتخب ناشئي الكرة الطائرة فى تصدر المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بالفوز على نظيره المكسيكي بنتيجة 3/0 فى ختام لقاءات الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى تونس وفقا لما أكده أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للطائرة وتتصدر مصر المجموعة حالياً بالفوز فى 4 لقاءات على كلا من ، المانيا و الارجنتين واليابان ، ليلتقى رابع المجموعة الرابعة فى دور ال16 . Advertisements ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الالمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الارجنتين 3/1 أول أمس فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 3/2 ، ليتأهل الى دور ال16 .

جدول البطولة وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشئو الطائرة يتصدرون المجموعة الثالثة فى بطولة العالم بتونس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.