شكرا لقرائتكم قبل مواجهة الكأس..المقاصة للزمالك: لا تخافوا ولكن احذروا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادي مصر المقاصة على موقع تويتر، صورة لأبرز نجوم الفريق الفيومي، حيث بدأ المقاصة استعدادته اليوم لمواجهة نادي الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، والتي تقام على ملعب برج العرب الأربعاء المقبل. وعلقت الصفحة: " لا تخافوا ولكن احذروا". Advertisements ويدرس الجهاز الفني للفريق الفيومي السفر الى الاسكندرية مبكرا قبل مباراة الزمالك ب 48 ساعة للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب لزيادة التركيز وعدم اصابة اللاعبين بالارهاق والإجهاد. وكان فريق المقاصة ، قد خاض 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية أمام المريخ والقناة والمصري ، انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 1 – 1 في كل المباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة الكأس..المقاصة للزمالك: لا تخافوا ولكن احذروا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.