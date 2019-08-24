شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: تطبيق الـ"VAR" لا يتوقف على الأموال فقط ولكن تدريب الحكام الأهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، إنه تحدث مع مندوب الفيفا عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري، وإن الأمر لا يتوقف فقط علي الأموال.
وأضاف عمرو الجنايني ، رئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة، أن اللجنة تضم مجموعة من الأعضاء لا يعرفون الفشل، لذا فإنهم عازمون على النجاح والالتزام هو السبيل الوحيد للنجاح.
وتابع عمرو الجنايني ، فى الموتمر الصحفى الذى يعقده الآن بمقر اتحاد الكرة، أن اللجنة جاءت باختيار الفيفا، قائلا، "أرحب بالمنظومة الإعلامية التى تمثل الركن الأساسى، والمهم فى التواصل مع الرأى العام، أتشرف بوجودى فى اتحاد الكرة مع زملائى فى مرحلة حساسة جداً من تاريخ الكرة المصرية، ولا يخفى على أحد حزن الجميع من خروج المنتخب من أمم أفريقيا".
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