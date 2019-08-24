شكرا لقرائتكم فراعنة الطائرة يكتسحون المكسيك في بطولة العالم بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الالمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الارجنتين 3/1 أول أمس فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 3/2 ، ليتأهل الى دور ال16 .

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان