شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ننشر استقالة ثروت سويلم من اتحاد الكرة وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، صور الاستقالة التى تقدم بها اللواء ثروت سويلم، الرئيس التنفيذى لاتحاد الكرة والتى أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية قبولها فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم بمقر اتحاد الكرة.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة وتقرر إسناد منصب القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة فى اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الجبلاية لوليد العطار، وذلك بعد استقالة ثروت سويلم.

Advertisements