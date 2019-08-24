شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصدر ناشئ الطائرة مجموعته فى بطولة العالم بتونس ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع منتخب ناشئي الكرة الطائرة فى تصدر المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بالفوز على نظيره المكسيكي بنتيجة 3/0 فى ختام لقاءات الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى تونس وفقا لما أكده أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للطائرة .

ويأتى تصدر مصر المجموعة لأول مرة فى التاريخ بالفوز فى 4 لقاءات على كلا من ، المانيا و الارجنتين واليابان وعدم تلقى اى خسارة .

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ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الالمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الارجنتين 3/1 أول أمس فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 3/2 ، ليتأهل الى دور ال16 .

وحصل منتخب مصر على ال 10 نقاط بالحصول على 3 نقاط من الفوز على المكسيك و مثلهم بالفوز على الأرجنتين و 4 نقاط بالفوز على المانيا واليابان خاصة أن الفريق الفائز بتتيجة 3/2 يحصل على نقطتين فقط و الخاسر يحصل على نقطة .

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .