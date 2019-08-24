شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك.. هل توافق على رحيل وليد أزارو عن الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى، على بعد خطوات من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أعلن الإعلامى أحمد شوبير رحيل اللاعب خلال 48 ساعة.

وسافر وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، إلى مسقط رأسه المغرب لقضاء إجازة هناك، بعد حصول فريقه على راحه من التدريبات لمدة 3 أيام.

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