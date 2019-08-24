شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يتحدث عن صعوبات مواجهة إيتوال فى كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، عن سعادته بقرار إدارة النادى والإدارة التنفيذية، برئاسة المهندس ممدوح عيد، بسفر فريقه وأعضاء البعثة إلى الكونغو لمواجهة إيتوال فى إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية بطائرة خاصة، موضحاً أنه دافع وحافز قوى للفريق، ومثل هذه القرارات مهمة للغاية فى مشوار واحدة من أقوى بطولات أفريقيا والتى تشهد تنافسا هائلا من أجل التتويج بلقبها، وقرار الطائرة الخاصة وفر وقتا وجهدا كبيرين وسيمنح اللاعبين فترة راحة جيدة قبل لقاء ربع نهائى كأس مصر أمام حرس الحدود.

وقال ديسابر، "ملعب مباراة إيتوال مختلف كليا بالطبع عن الملاعب فى مصر، ولكن يجب أن يلعب فى الظروف المتاحة والتعامل مع الوضع الحالى، وبالطبع طالما تشارك فى أفريقيا يجب عليك التعامل مع مختلف الظروف الصعبة للعبور ومواصلة المشوار".

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وأضاف مدرب بيراميدز، "مباراة إيتوال صعبة للغاية، وأعرف هذا الفريق جيدا وسيكون مختلفا تماما عن الفريق الذى واجهناه فى مصر بمباراة الذهاب وفزنا بأربعة أهداف مقابل هدف، وسيكون أكثر شراسة للتعويض، وعلينا أن نكون أكثر جدية فى التعامل مع اللقاء حتى نواصل السير على طريقنا الصحيح الذى بدأناه هذا الموسم".

وتابع المدير الفنى لبيراميدز، "فى جميع الأحوال المباراة ستكون صعبة، والفريق الكونغولى ظهر بصورة جيدة للغاية خاصة فى الشوط الثانى من مباراة الذهاب فى القاهرة، ووضعنا استراتيجية مختلفة وطريقة لعب لمواجهة الفريق الكونغولى على ملعبه ووسط جماهيره الطامحة للتعويض فى اللقاء".

وأكد ديسابر أن معظم لاعبى الفريق يمتلكون الخبرات قائلاً، "معظم لاعبى بيراميدز لديهم خبرات كبيرة وعدد كبير منهم لعب فى بطولات إفريقيا المختلفة وهو أمر جيد للغاية، كما أننى عملت كثيرا فى القارة السمراء مع أوغندا، وفريقى يمتلك خبرات كبيرة وسيتعامل مع الأمور بشكل رائع، وهذه فرصة كبيرة للاعبين الكبار والصغار لإثبات أنهم على قدر المسئولية ومواصلة مشوار الكونفدرالية للنهاية".