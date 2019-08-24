شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 24/8/2019 العديد من الاحداث الرياضية الهامة، والتي كان أبرزها، شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة، والإسماعيلى يخمد "فتنة" السوشيال ميديا بسبب "نيمار".

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى السابق، رحيل المغربى وليد أزارو عن النادى الأهلى خلال 48 ساعة.

الإسماعيلى يخمد "فتنة" السوشيال ميديا بسبب "نيمار"

أخمد الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، "الفتنة" التى اشتعلت خلال الأيام الماضية حول إمكانية فسخ عقد الوافد الجديد خليل حجى "نيمار" بدعوى عدم حاجة الفريق لجهوده وعدم ظهوره بشكل جيد فى التدريبات والمباريات الودية التى خاضها الدراويش خلال الفترة الماضية.

نيدفيد يعود من ألمانيا نهاية الأسبوع ويشارك فى تدريبات الأهلي بعد 30يوما

يعود كريم نيدفيد لاعب النادى الأهلى من ألمانيا نهاية الأسبوع الجارى، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التى يخوضها اللاعب هناك قبل استكمالها فى القاهرة تمهيدا للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر.

صفقتان تفصلان المقاولون عن إعلان قائمة الموسم الجديد

يترقب مسئولو المقاولون العرب حسم صفقتين أخريين فى الميركاتو الصيفى الجارى للإعلان عن قائمة الموسم الجديد، وكان المقاولون قد تعاقد مع 5 لاعبين وهم: محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق، وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل.

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الأهلي يترك للخواجة الجديد حرية اختيار جهازه المعاون

قرر مسئولو النادي الأهلي منح المدير الفنى الجديد، الذى سيخلف مارتن لاسارتى، حرية اختيار جهازه المعاون سواء بتشكيل جهاز أجنبى بالكامل أو يكون مزيجاً بين الأجانب وبعض المصريين.

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

حققت اللاعبة بسملة السلامونى المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الترايثلون "الثلاثى" فى دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب حالياً.

الاهلي راحة 3 أيام بدءأ من اليوم عقب مواجهة "إطلع بره"

يحصل فريق الكرة بالنادي الاهلي على راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم ،السبت، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام "إطلع بره" بطل جنوب السودان أمس فى إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بـ9 / صفر.