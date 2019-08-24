استقالة عامر حسين من اتحاد الكرة

الموجز تقدم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه اليوم، السبت وفقا لأخبار اليوم . وجاءت استقالة عامر حسين بسبب رغبته في إفساح المجال أمام اللجنة المعينة لتسيير شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لاختيار رئيس لجنة جديد. وتعقد اللجنة المعينة لتسيير شئون اتحاد الكرة اجتماعها الرسمي الأول بمقر الاتحاد اليوم.

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