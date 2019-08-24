إعادة تشكيل جميع لجان اتحاد الكرة

الموجز

قرر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بتسيير شئون اتحاد الكرة، إعادة تشكيل جميع اللجان الداخلية لإدارات الاتحاد والمتعلقة بالمسابقات.

وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي الأول للجنة :" هناك عوار في اللوائح وتحدثنا مع ڤيرون موسينجا، مبعوث الفيفا ومسؤول التطوير لمنطقتي إفريقيا والكاريبي، لتعديل هذه اللوائح".

واختتم الجنايني :" سنعلن التشكيل النهائي للجان خلال الأسبوع الحالي".

كما تقدم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، باستقالته اليوم، السبت، وكذلك ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.