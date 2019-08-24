الموجز
قرر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بتسيير شئون اتحاد الكرة، إعادة تشكيل جميع اللجان الداخلية لإدارات الاتحاد والمتعلقة بالمسابقات.
وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي الأول للجنة :" هناك عوار في اللوائح وتحدثنا مع ڤيرون موسينجا، مبعوث الفيفا ومسؤول التطوير لمنطقتي إفريقيا والكاريبي، لتعديل هذه اللوائح".
واختتم الجنايني :" سنعلن التشكيل النهائي للجان خلال الأسبوع الحالي".
كما تقدم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، باستقالته اليوم، السبت، وكذلك ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تشكيل جميع لجان اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.