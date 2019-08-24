Zamalek- موعد مباراة الزمالك وديكاداها في الدور ال64 من دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الإياب فى دور التمهيدى بال64 من دورى أبطال أفريقيا يوم السبت 24/8/2019، ويستضيف فريق الزمالك منافسه ديكاداها على ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، ويأمل الزمالك فى استمرار تحقيق هيمنته وافتراس منافسه، فيما يطمح ديكاداها الصومالى للتمثيل المشرف والخروج بشكل جيد ومتماسك دون اللجوء لهزيمة ثقيلة.

موعد مباراة الزمالك وديكاداها اليوم والقنوات الناقية وتشكيلة الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكاداها

يلعب فريق الزمالك مباراة العودة فى دور ال64 بدورى أبطال أفريقيا، ويأمل فريق مدرسة الفن والهندسة فى اختبار جديد وتقديم أداء أكثر من مميز، كما يسعى لتجربة جديدة واختبار بعض اللاعبين وإراحة أخرين، ويطمح لاعبى القلعة البيضاء فى إثبات جدارتهم وتفوقهم وإيضاح اللياقة الفنية والبدنية وإرضاء الجماهير البيضاء.

وكان نادى الزمالك قد حقق الفوز فى مباراة الذهاب بنتيجة 7-0 ، كما يذكر أن الفريق سيخوض مباراة مصيرية فى ربع نهائى كأس مصر بعد أيام قليلة أمام غريمه العنيد مصر المقاصة.

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يلعب فريق ديكاداها الصومالى مباراة الإياب فى دور ال64 بدورى الأبطال، ويأمل الفريق نحو خطف أى هدف أو تسجيل العديد من الأهداف من أجل التميك بفرصة رد الاعتبار وعدم الإذلال بعد سباعية الذهاب، كما يسعى الفريق لعدم استقبال كمية أهداف كبيرة مثلما حدث فى اللقاء الأول والخروج بتعادل أو خسارة قريبة على أقصى تقدير.

وكان فريق ديكاداها قد تأهل للدور التمهيدى 64 بدورى الأبطال بعد فوزه فى مباراة الأدوار الإقصائية، وكان قد خسر من منافسه بسباعية نظيفة دون رد فى لقاء الذهاب.

موعد مباراة الزمالك وديكاداها والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة إياب دور ال64 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الزمالك وديكاداها يوم السبت 24/8/2019، وتنطلق المباراة فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وبالساعة العاشرة بالتوقيت الدولى للسعودينة، وفى السابعة بتوقيت غرينتش الدولى.

كما تذاع المباراة عل قناة اون سبورت ON Sport 2019 على القمر الصناعي نايل سات قناة أون سبورت الرياضية المصرية، بجانب نقل استوديو تحليلى يضم العديد من النجوم للتعليق على اللقاء وتحليل أهم أحداث المباراة.