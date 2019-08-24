I know – القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك وديكاداها في إياب دور 64 من دوري أبطال...

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك وديكاداها ، يستضيف فريق الزمالك المصري غدًا السبت على أرضية ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية، نظيره فريق ديكاداها الصومالي، وذلك في مباراة إياب الدور 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، وكان الفريق الأبيض قد ضمن التأهل للدور الـ 32 من البطولة بعد الفوز في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة وبذلك يدخل الفرسان المباراة بدون أي ضغوط نفسية، ويبحث الكثير من متابعي الكرة في مصر وبالأخص جمهور القلعة البيضاء عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي لمشاهدة المباراة، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية، فتابعونا.

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القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك وديكاداها

سوف يواجه فريق الزمالك المصري نظيره ديكاداها الصومالي غدًا السبت الموافق 24 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءًا، بملعب برج العرب، على أن تذاع المباراة على مباشر على تردد قناة “أون سبورت” ON Sport Live وقناة Nile Sport، كما يشارك فريق الزمالك المصري في بطولة كأس مصر وسوف يواجه فريق مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في الدور ربع النهائي، ويستعد المدرب الصربي الجديد لفريق الزمالك “ميتشو” لمباراة الغد على أن يخرج من المباراة نظيف الشباك لرفع روح لاعبي الفريق المعنوية في لقاءهم المقبل أمام مصر المقاصة.

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الزمالك وديكاداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا

توج فريق الزمالك المصري ببطولة دوري أبطال أفريقيا خمسة مرات من قبل وهو يعد ثاني أكثر فريق يتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فريق الأهلي المصري صاحب الثمان ألقاب، كما تمكن فريق الزمالك من الحصول على المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا مرتين من قبل، كما يشارك فريق الأهلى في الموسم الحالي لدوري أبطال أفريقيا 2020.

الزمالك وديكاداها الصومالي في الدور 64

يفتقد فريق الزمالك الثنائي مصطفى فتحي ومحمود جنش حارس المرمى في المباراة القادمة أمام ديكاداها الصومالي بسبب الإصابة، على أن تكون باقي القائمة متاحة أمام المدرب الصربي وسوف يبدأ المباراة بالأسماء الأساسية التي تشارك الفريق في مبارياته بأن يدفع بالثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع وعمر السعيد مهاجم صريح ومن خلفه الثلاثي شيكابالا وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

ويدخل الفريق الصومالي المباراة فاقدًا الأمل في التأهل للدور الـ 32 من البطولة بينما سيحاول تقليل الفارق والمحافظة على شباكه نظيفة من أي أهداف إضافية قد يحرزها الفريق الأبيض في مرماه.