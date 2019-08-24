اكسترا HD3: بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت Yalla shoot ماتش كورة ستار مشاهدة مباراة...

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رابط سريع مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر يلا شوت بث مباشر ريال مدريد الريال لايف حصري Kora star كورة ستار بث مباشر ريال مدريد وبلد الوليد كورة اون لاين ريال مدريد بث مباشر، وستكون المباراة على ملعب السنتياجو برنابيو معقل الميرنجي وستكون منقولة عبر قناة beIN Sports 3HD بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وسيسبق اللقاء استديو تحليلي للقاء لعرض أبرز جوانبه الفنية والتشكيل الخاص بالفريقين، وسيكون اللقاء بقيادة الحكم بابلو جونزاليس فويرتيس.

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يلا شوت الريال بث مباشر، kora live بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وبلد الوليد كورة ستار الريال بث مباشر رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم كورة لايف HD3، وشهدت القائمة التي أعلن عنها المدير الفني للملكي مدريد تواجد خاميس فيها وسط توقعات بمشاركته في اللقاء حتى لو على سبيل بعض الدقائق وهو ما قد وضح به زيدان في المؤتمر الصحفي، هذا وتزداد فرصة لعب الكولومبي في لقاء اليوم عقب ايقاف لاعب خط الوسط مودريتش بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الجولة السابقة.

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سيتم اتاحة البث المباشر للمباراة بعد عدة دقائق

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