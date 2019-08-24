نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي Liverpool vs Arsenal| توقيت المباراة والقنوات...

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي، حيث يحل فريق أرسنال ضيفا على فريق ليفربول في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام مباراة اليوم السبت على أرضية ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

ونقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة للقاء، وسنقوم أيضا من خلال موقعنا بمتابعة أحداث للمباراة لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة ليفربول وأرسنال والتي تقام اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج، وتتمتع مباراة اليوم بمتابعة كبيرة من قبل الجماهير، حيث تعد من أكثر المواجهات إثارة وغزارة الأهداف.

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم برغبة قوية في الفوز وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري والانفراد بقمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الفريق الفوز في اللقائين السابقين على كل من نوريتش سيتي وساثهامبتون.

على الجانب الآخر يسعى فريق أرسنال لتحقيق الفوز وكسر الرقم القياسي للريدز، حيث لم ينهزم ليفربول على ملعبه في آخر 41 مباراة خاضها في الدوري، ويمتلك فريق أرسنال 6 نقاط حتى الآن بعد الفوز في اللقائين السابقين له.

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موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة للقاء

تنطلق مباراة اليوم بين الريدز والجانرز في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة اليوم على الهواء مباشرة من خلال قناة beIN sport HD 2، وكذلك من خلال تطبيق beIN connect، ويقوم بالتعليق على مباراة اليوم المعلق المصري علي محمد علي.

وسنقوم عبر موقعنا بمتابعة لحظية لمجريات اللقاء، فتابعونا.