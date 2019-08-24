نزل now . تردد .القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم الدوري الانجليزي 2019 على...

تعرف على ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الانجليزي 2019 ومباراة ليفربول وارسنال اليوم في الجولة الثالثة من مباريات الموسم الجديد للبريميرليغ، حيث تختتم اليوم مباريات الدوري الانجليزي بمباراة على ملعب أنفليد بين ليفربول وارسنال ، ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول من خلال قناة bein sport hd 2 للمشتركين في الباقة القطرية، أو من خلال القنوات المفتوحة الناقلة لمبرااة ليفربول ضد ارسنال على الأقمار الصناعية الآخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال

تبدأ مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على القنوات الناقلة لها على مختلف الأقمار، وستنقل قناة idman على القمر الأذري مباراة اليوم على تردد 11175- h – 27500 وهي قناة تقوم بنقل العديد من مباريات كرة القدم الأوروبية على تردد مفتوح بنظام البيس.

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قناة بي أوت كيو هي الأخرى على قمر عرب سات سوف تعرض مباراة اليوم بين ليفربول وارسنال عبر الرسيفرات الداعمة لها، وتأتيكم القناة على تردد 11919 عمودي

ويمكنكم استقبال تردد بي أوت كيو ومتابعة حالة تشغيلها اليوم السبت من هنا.

وتبدا مواجهة ليفربول وارسنال اليوم الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة بتعليق علي محمد علي على بي إن سبورت اتش دي 2.