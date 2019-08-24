ناااو bein: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر yalla shoot كورة ستار ماتش ريال مدريد...

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر yalla shoot كورة اون لاين بدون تقطيع اليوم في الدوري الأسباني لكرة القدم في إطار الأسبوع الثاني من البطولة، ويلعب ريال مدريد مباراته الاولى هذا الموسم على ملعب سنتياغو برنابيو أمام نادي بلد الوليد، وسط حضور جماهيري متوقع أن يتخطى الـ 70 ألف متفرج لمشاهدة ريال مدريد خلال الموسم الكروي الجديد، وسوف نقوم بتوفير رابط بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد فور بدايتها.

مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر kora live، حيث يلعب اليوم السبت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوف تذاع المباراة عبر قناة bein sport hd3،بشكل حصري على شاشتها، وسيقوم بالتعليق على المواجهة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، ريال مدريد ضد بلد الوليد بث مباشر بجودة عالية hd.

مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر

ريال مدريد وبلد الوليد مباشر اليوم يلا شوت، سيعول ريال مدريد في تلك المواجهة على مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، ويستغل تألقه في المباراة السابقة من أجل احراز المزيد من النتائج الجيدة، وكان ريال مدريد قد احرز الفوز في المباراة الاولى على حساب مضيفه سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة شهدت تألق الفريق وطرد أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش وهو ما يعني غيابه عن مواجهة الليلة، يلا شوت مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر على الهواء.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليم مباشرة، ومن الواضح من المباراة السابقة ان المدير الفنى الفرنسي ريال مدريد يعول على الويلزي جارييث بيل رغم المشاكل التي حدثت بينهم منذ الموسم الماضي.

ومن المتوقع ان تكون هناك تحيه خاصة للاعبين والمدير الفني عند نزولهم إلي أرصية ملعب المباراة، وسيحاول ريال مدريد الوصول للنقطة السادسة، بينما سيعمل نادي بلد الوليد على تعطيل الملكي.