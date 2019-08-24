مباراة الشباب والفتح اليوم السبت 2019/8/24 في الدوري السعودي .. الليث يسعى للثلاث نقاط

تستأنف مساء اليوم مباريات الدوري السعودي في الموسم الكروي الجديد، حيث يحل نادي الشباب السعودي الأول لكرة القدم،ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره نادي الفتح السعودي الأول لكرة القدم، وذلك في مواجهة نارية مرتقبة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، معقل نادي الفتح.

ويدخل نادي الفتح السعودي الأول لكرة القدم، مواجهة اليوم الصعبة أمام نظيره الشباب بحثاً عن تحقيق الثلاث نقاط الهامة وتحقيق الفوز الأول في الدوري السعودي، حيث يسعى الفريق إلى استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل الفوز على الليوث في المواجهة الهامة.

بينما يدخل نادي الشباب السعودي بقوته الضاربة أمام نظيره الفتح السعودي، وذلك بحثاً عن تحقيق الثلاث نقاط الأولى في مشواره بالدوري السعودي في الجولة الأولى بالبطولة التي انطلقت في الأيام القليلة الماضية.

مباراة الشباب والفتح اليوم السبت 2019/8/24 في الدوري السعودي

وسوف تقام مباراة الشباب والفتح في الجولة الأولى من الدوري السعودي الممتاز، في تمام الساعة 6:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، معقل نادي الفتح، كما إن المباراة سوف تكون مذاعة عبر القناة الرياضية السعودية.