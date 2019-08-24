match Liverpool – القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال في الجولة الثالثة من الدوري...

ينتظر عشاق الكرة في مصر واحدة من أقوى المباريات المقرر إقامتها، حيث يواجه فريق ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري “محمد صلاح”، فريق أرسنال في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك غدًا السبت الموافق 24 أغسطس، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت مصر، على أرضية ملعب “أنفليد”، ويبحث الجميع عن القنوات المجانية الناقلة لمتابعة المباراة دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية، وسنوضح لكم في السطور التالية القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال ، فتابعونا.
القنوات الناقلة مباراة ليفربول القادمة/ليفربول وآرسنال (الأسبوع الثالث) من الدوري الانجليزي
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال
يستضيف فريق ليفربول على ملعبه يوم السبت فريق أرسنال في مباراة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان فريق ليفربول قد فاز في مبارتي الدور الأول والثاني وتصدر قائمة الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن نظيره فريق أرسنال الذي استطاع أيضًا أن يفوز في أول مبارتين على التوالي، وسوف تذاع المباراة على مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية والتي تعد الناقل الحصري للمباريات الأوروبية والأفريقية، بالإضافة إلى تلك القنوات المجانية:
|القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|القمر
|Sky Sport 1 Deutschland
|12031
|أفقي
|27500
|Astra 1B 1H 2C.
|BT Sport 2 HD
|12515
|أفقي
|22000
|Astra 2A 2B 2D
|TVP Sport HD
|10834
|عمودي
|27500
|Hot Bird
|Ziggo Sport Select HD
|12129
|عمودي
|27500
|Astra 3A
|Club RTL
|12722
|أفقي
|23500
|Astra 1B 1H 2C
|ZDF HD
|11054
|أفقي
|27500
|Hot bird
|Negaah TV
|11231
|عمودي
|27500
|Afghansat 48°E
|Maiwand TV
|11885
|أفقي
|27500
|Y1A
|SRF Zwei HD
|10971
|أفقي
|29700
|Hot Bird
|M4 Sport
|11900
|أفقي
|28000
|THor 2/3
|Movistar Liga De Campeones
|11259
|عمودي
|22000
|Astra
|Sport 1 Hungary
|12034
|عمودي
|30000
|THor 2/3
|Sport 1 Hungary
|11727
|عمودي
|28000
|THor 2/3
|Sport 1 Czechia
|11804
|عمودي
|28000
|THor 2/3
|Sport 1 Czechia
|12207
|عمودي
|27500
|Astra 3A
|Canal + Sport 1 Afrique
|12530
|عمودي
|30000
|N S S 7
|Canal + Sport 1 Afrique
|11785
|أفقي
|27500
|Eutelsat Sesat W4
|ARENA SPORT
|11512
|عمودي
|30000
|Eutelsat
|Idman
|11169
|أفقي
|20400
|AzerSpace 46°E
ليفربول ضد أرسنال في الجولة الثالثة
يدخل فريق الريدز مباراته القادمة أمام فريق أرسنال مفتقدًا لخدمات حارس المرمى البرازيلي أليسون بسبب إصابته، وسوف يقوم هجوم الفريق اللاعب المصري محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، بينما يدخل فريق أرسنال المباراة بكامل قائمته تحت قيادة المدرب الإسباني إيمري، على أن يبدأ المباراة بنفس الطريقة التي يلعب بها منذ بداية الموسم.
موعد مباراة ليفربول وأرسنال
يواجه فريق ليفربول نظيره فريق أرسنال غدًا السبت الموافق 24 أغسطس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أنا تقام المباراة على أرضية ملعب “أنفلد” الموجود بمدينة “ليفربول” في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع المباراة على قنوات beIN Sports بي ان سبورت القطرية والتي تعد الناقل الحصري لجميع المباريات الأجنبية والعالمية، وكذلك الأفريقية، بالإضافة إلى بعض القنوات المجانية التي تبث على الأقمار الصناعية المختلفة.
|المباراة
|الملعب
|الموعد
|الحكم
|القناة الناقلة
|ليفربول – آرسنال
|ملعب آنفيلد
|السبت 24 أغسطس 2019، 23 ذو الحجة 1440،
18:30 مصر، 19:30السعودية
|أنطوني تايلر
|beIN SPORTS HD 2