match Liverpool – القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال في الجولة الثالثة من الدوري...

ينتظر عشاق الكرة في مصر واحدة من أقوى المباريات المقرر إقامتها، حيث يواجه فريق ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري “محمد صلاح”، فريق أرسنال في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك غدًا السبت الموافق 24 أغسطس، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت مصر، على أرضية ملعب “أنفليد”، ويبحث الجميع عن القنوات المجانية الناقلة لمتابعة المباراة دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية، وسنوضح لكم في السطور التالية القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال ، فتابعونا.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول القادمة/ليفربول وآرسنال (الأسبوع الثالث) من الدوري الانجليزي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

يستضيف فريق ليفربول على ملعبه يوم السبت فريق أرسنال في مباراة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان فريق ليفربول قد فاز في مبارتي الدور الأول والثاني وتصدر قائمة الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن نظيره فريق أرسنال الذي استطاع أيضًا أن يفوز في أول مبارتين على التوالي، وسوف تذاع المباراة على مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية والتي تعد الناقل الحصري للمباريات الأوروبية والأفريقية، بالإضافة إلى تلك القنوات المجانية:

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر Sky Sport 1 Deutschland 12031 أفقي 27500 Astra 1B 1H 2C. BT Sport 2 HD 12515 أفقي 22000 Astra 2A 2B 2D TVP Sport HD 10834 عمودي 27500 Hot Bird Ziggo Sport Select HD 12129 عمودي 27500 Astra 3A Club RTL 12722 أفقي 23500 Astra 1B 1H 2C ZDF HD 11054 أفقي 27500 Hot bird Negaah TV 11231 عمودي 27500 Afghansat 48°E Maiwand TV 11885 أفقي 27500 Y1A SRF Zwei HD 10971 أفقي 29700 Hot Bird M4 Sport 11900 أفقي 28000 THor 2/3 Movistar Liga De Campeones 11259 عمودي 22000 Astra Sport 1 Hungary 12034 عمودي 30000 THor 2/3 Sport 1 Hungary 11727 عمودي 28000 THor 2/3 Sport 1 Czechia 11804 عمودي 28000 THor 2/3 Sport 1 Czechia 12207 عمودي 27500 Astra 3A Canal + Sport 1 Afrique 12530 عمودي 30000 N S S 7 Canal + Sport 1 Afrique 11785 أفقي 27500 Eutelsat Sesat W4 ARENA SPORT 11512 عمودي 30000 Eutelsat Idman 11169 أفقي 20400 AzerSpace 46°E

ليفربول ضد أرسنال في الجولة الثالثة

يدخل فريق الريدز مباراته القادمة أمام فريق أرسنال مفتقدًا لخدمات حارس المرمى البرازيلي أليسون بسبب إصابته، وسوف يقوم هجوم الفريق اللاعب المصري محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، بينما يدخل فريق أرسنال المباراة بكامل قائمته تحت قيادة المدرب الإسباني إيمري، على أن يبدأ المباراة بنفس الطريقة التي يلعب بها منذ بداية الموسم.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

يواجه فريق ليفربول نظيره فريق أرسنال غدًا السبت الموافق 24 أغسطس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أنا تقام المباراة على أرضية ملعب “أنفلد” الموجود بمدينة “ليفربول” في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع المباراة على قنوات beIN Sports بي ان سبورت القطرية والتي تعد الناقل الحصري لجميع المباريات الأجنبية والعالمية، وكذلك الأفريقية، بالإضافة إلى بعض القنوات المجانية التي تبث على الأقمار الصناعية المختلفة.