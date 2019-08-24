سوبر كورة.. لوكسمبورجو يصدم الأهلى بهذا الرقم الخيالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو المدير الفني السابق لفريق فاسكو داجاما البرازيلي دائرة المرشحين لتدريب الأهلي، بعد قيام وكيل أعماله بعرض السيرة الذاتية على مسئولي القلعة الحمراء، لبحث إمكانية تكليفه بالمهمة الفنية. وكشفت الساعات الأخيرة رد الخواجة البرازيلى على الوسطاء الأهلاوية الذين استطلعوا رأيه حول قيادة الفريق الأحمر، حيث فاجأهم لوكسمبورجو بجواب يحمل عذرين صادمين، أولهما أنه لا يدرب أى فرق عربية، وإنه قد يتنازل عن مبدأه ذاك من أجل تدريب فريق إماراتى فقط. Advertisements ويملك فاندرلي لوكسمبورجو سيرة ذاتية قوية حيث سبق له تدريب العديد من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد الإسباني وفلامنجو وبالميراس وسانتوس وكورينثيانس و جريمو وفاسكو داجاما البرازيليين ومنتخب السامبا و تيانجين جوانجيان الصيني. لمعرفة الرقم الذى طلبه البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو للتدريب الأهلي عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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