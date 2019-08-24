سوبر كورة يكشف كواليس استقالة عامر حسين من الجبلاية وسر تأخر إعلانها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى عامر حسين علاقته الرسمية باتحاد الكرة كرئيس للجنة المسابقات، بعد تقديم استقالته للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلابية برئاسة عمرو الجناينى. وأكد عامر حسين، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، أنه تقدم باستقالته منذ يومين ولكنه لم يعلن عنها. Advertisements وأعلن عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة اليوم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم عقب الاجتماع الأول للمجلس استمرار اللجان الحالية كما هى لحين تشكيل لجان جديدة خلال الفترة المقبلة. وتولى وليد العطار مدير لجنة شئون اللاعبين مهام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بشكل مؤقت لحين تعيين مدير تنفيذى جديد لاتحاد الكرة. لمزيد من التفاصيل وتصريحات عامر حسين اضغط هنا..

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