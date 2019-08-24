شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى فى رسالة للأهلاوية:لا أعرف المجاملات وآرائى على فيس بوك شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، رسالة لجماهير النادى الأهلي بعد توليه مهام منصبه بشكل رسمي.

وقال الجناينى موجهاً حديثه للأهلاوية، "لا أعرف المجاملات، وأتعهد بعدم مجاملة أى طرف فى المنظومة الرياضية، لا أعرف الحب والكره فى العمل، مش هشوف ألوان وكل أعضاء مجلس الأهلاوية أصدقاء، الفيس بوك مسألة شخصية وكنت أكتب آرائى خلاله وأنا خارج المسؤولية، ولكن بعدما أصبحت مسئولاً لن أتحدث إلا من خلال قنوات الاتصال الرسمية".

وشدد عمرو الجنايني على أن وزير الرياضة لم يبلغه بقرار دمج لجنة الجمعية العمومية مع اللجنة المؤقتة، كاشفاً أن خطاب الفيفا لم يتضمن أى حديث بهذا المعنى.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.













































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