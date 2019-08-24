شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي الزمن لحسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد لفريق الكرة الأول، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته من منصبه على خلفية هزيمة المارد الأحمر بهدف دون رد من فريق بيراميدز، فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى ضمن دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

اللجنة التى يرأسها طه إسماعيل، وتضم فى عضويتها الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، تسعى فى الساعات الجارية لحسم التعاقد مع المدرب الجديد، خصوصا أنها قلصت السير الذاتية التى تلقتها إلى 6 فقط، بعدما عرض عليها فى البداية أكثر من 30 سيرة ذاتية خاصة بمدربين سبق لهم التدريب فى قارة أفريقيا أو الوطن العربى، أو لم يكن لهم تجارب فى القارة السمراء. ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم التساؤلات الحائرة فى ملف المدرب الأجنبى للأهلى..

ماذا قدم لاسارتى مع الأهلي قبل الرحيل؟

لاسارتى قاد الأهلي فى 32 مباراة، فاز فى 23 مناسبة وخسر 6 وتعادل فى 3 لقاءات، فيما سجل لاعبو الأحمر تحت ولاية لاسارتى فى 32 مباراة 54 هدفًا وسكنت شباك الفريق 20 هدفًا وفاز مع الأهلى ببطولة الدورى فقط.

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من هم أبرز المرشحين لتدريب الأهلى؟

تضاءل عدد المرشحين لتدريب الأهلي إلى 6 أسماء فقط، بعد تلقى إدارة النادى أكثر من 30 سيرة ذاتية على مدار الأيام الماضية، وأبرز الأسماء المرشحة الكرواتى زوران ماميتش، والألمانى روجر شميت، والإسبانى فلورانس، والإيطالى ماسيمو، والبرتغالى دوراتى.

متى سيعلن الأهلى هوية المدرب الجديد؟

دخلت ادارة الأهلي فى مفاوضات مع أكثر من مدرب تحسباً لفشل المفاوضات مع أى منهم، فى الوقت الذى من المتوقع الإعلان خلال 5 أيام على أقصى تقدير.

من ترشح لإدارة الأهلي والمفاوضات فشلت؟

فشلت مفاوضات الأهلي مع العديد من المدربين الكبار فى أوروبا لأسباب مختلفة، منهم الإيطالى سباليتي والألماني ماجات والإيطالي زاكاروني والإسبانى سولارى.