شكرا لقرائتكم خبر عن الشمرلى: ناشئو الطائرة يتطلعون لتحقيق مركز يليق باسم مصر فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد شريف الشمرلى، المدير الفنى للمنتخبات القومية باتحاد الكرة الطائرة، بتألق منتخب الناشئين فى بطولة العالم المقامة بتونس بتحقيق 4 انتصارات متتالية على ألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك. وقال الشمرلى، فى تصريح لليوم السابع، إن منتخب الناشئين وجهازه الفنى بقيادة حسن الحصرى يتطلع للعب فى دور الـ 8 و الحصول على مركز يليق باسم مصر، مشيرا إلى أن تألق المنتخب فى تونس نتاج جهد كبير لإعداد الاتحاد واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة. Advertisements ونجح منتخب ناشئي الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز على المكسيك بنتبجة 3 / 0 فى ثالث لقاءات الدور الأول. وحقق منتخب ناشئى الطائرة الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 3/1 فى ثانى لقاءاته، ثم اليابان بنتيجة 3/2 . وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من: محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشمرلى: ناشئو الطائرة يتطلعون لتحقيق مركز يليق باسم مصر فى بطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.