اللجنة الخماسية تحدد الأربعاء المقبل موعدا للاجتماع الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة الأربعاء المقبل موعداً للاجتماع الجديد لمناقشة الملفات المنوطة بها بحضور الأعضاء الخمسة بعد وصول محمد فضل من الخارج. واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.





















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