شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطائرة يتصدرون المجموعة الثالثة بالفوز على المكسيك فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب ناشئى الكرة الطائرة فى تصدر المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بالفوز على نظيره المكسيكى بنتيجة 3/0 فى ختام لقاءات الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى تونس، وفقا لما أكده أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للطائرة.
وتتصدر مصر المجموعة حالياً بالفوز فى 4 لقاءات على كل من، ألمانيا و الأرجنتين واليابان، ليلتقى رابع المجموعة الرابعة فى دور الـ16 .
ونجح منتخب ناشئى الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 3/1 أول أمس فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 3/2، ليتأهل إلى دور الـ16 .
وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .
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