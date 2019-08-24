شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يكشف لـ"سوبر كورة" حقيقة رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين السيد، نجم دفاع النادي الأهلى، موقفه من الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن القلعة الحمراء بسبب الأزمة القائمة.

ولم يقيد الأهلى حسين السيد فى القائمة الأولية، فى الوقت الذى يواجه الأهلى أزمة فى قيد بعض اللاعبين بسبب اقتصار القائمة على 30 لاعباً فقط فى الموسم الجديد.

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