شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى وفاة والدة محمود حسن لاعب وسط الفريق الصاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وفاة والدة محمود حسن لاعب وسط الزمالك الصاعد، وذلك خلال تواجده فى ألمانيا لعلاج الرباط الصليبى الأمامى والغضروف الخارجى تحت إشراف الدكتور ماير، ورافق اللاعب محمد عيد طبيب الزمالك.

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة لاعبنا محمود حسن، نسأل الله تعالى أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان".



الزمالك

ويعد محمود حسن من ناشئين الزمالك مواليد 97 الذى تم تصعيدهم مع الفريق الأول قبل أن يتعرض مع الأبيض لإصابة فى الصليبى ليقرر مجلس إدارة نادى الزمالك سفره إلى الخارج وعلاجه بأفضل صورة بعد إصابته فى معسكر إعداد الفريق الذى أقيم فى مدينة 6 أكتوبر نهاية شهر يونيو الماضى.

وكان اللاعب تقدم بالشكر إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد الموافقة على سفره إلى الخارج لإجراء العملية الجراحية بجانب الاتصالات الهاتفية التى تمت معه للاطمئنان على حالته.

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