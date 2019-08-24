الريشة الطائرة تهزم جنوب إفريقيا بنتيجة 3 - 2 في دورة الألعاب الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة الفوز على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حيث تقام منافسات الريشة الطائرة في مدينة الدار البيضاء. Advertisements منتخبنا الوطني يضم بين صفوفه 4 لاعبين وهم ""أدهم حاتم – أحمد صلاح – عبد الرحمن عبد الحكيم – محمد مصطفى"، و4 لاعبات وهما "هادية حسني – جنا أشرف – ضحى هاني – نور يسري". ويشرف على تدريباتهم رامي إبراهيم المدير الفني فيما يترأس البعثة محمد كمال نائب رئيس الاتحاد.

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