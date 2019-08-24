شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: إعلان جدول الدورى كاملا خلال أيام وتطبيق اللوائح على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أنه سيتم إعلان جدول الدورى العام كاملاً خلال أيام، مؤكداً أنه سيتم إعلان موعد بداية ونهاية المسابقة، وأن حالة التضارب التى تدور بشأن مواعيد المباريات غير مقبولة .

وشدد عمرو الجناينى على أن اللوائح ستطبق على الجميع دون مجاملات، حفاظا على انتظام المسابقة .

واتخذت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أول قرار رسمى بإعادة تشكيل جميع لجان اتحاد الكرة، مع استمرار اللجان الحالية لحين إعادة التشكيل.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.













































Advertisements































































