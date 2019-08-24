سوبر كورة يكشف سر رسالة دوراتى للرد على تدريب الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد السباق الأهلاوى نحو التعاقد مع مدرب جديد دخول اسم البرتغالى باولو دوراتى دائرة المفاوضات الحمراء. وعلم سوبر كورة بتفاصيل الرسالة التى رد بها الخواجة البرتغالى على الوسيط الأهلاوى الذى تفاوض معه لاستطلاع رأيه حول قيادة الفريق الأحمر. Advertisements ويملك دوراتي خبرة كبيرة في العمل بالقارة السمراء، حيث أشرف على تدريب منتخب بوركينا فاسو في الفترة من 2008 وحتى عام 2012 كما درب منتخب الجابون في عام 2012 كما درب الصفاقسي التونسي 2015.

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