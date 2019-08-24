وكيل تين كات يوضح موقفه من تدريب الأهلي ورفض عرض خيالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح لويس باييمينا وكيل أعمال الهولندي هينك تين كات بأن المدير الفني السابق للوحدة الإماراتي لم يتلق مفاوضات مباشرة من جانب الأهلي، لكن عن طريق وسطاء فقط، موضحًا أنه رفض فكرة العودة للتدريب في الوقت الحالي، ولم يستمر في الإمارات لهذا السبب.

وقال وكيل أعمال تين كات، في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم السبت: "مفاوضات النادي الأهلي لم تكن مباشرة معنا، لكن من خلال وسطاء حاولوا استطلاع رأي المدرب في إمكانية تدريب الفريق."

وتابع: "تين كات لا يرغب في العودة للتدريب خلال الوقت الحالي، كل تفكيره هو الحصول على فترة راحة لمدة 6 أشهر يقضيها مع أسرته وبعدها يمكن أن يبدأ الحديث عن إمكانية العودة للتدريب."

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وأضاف: "تجربة الوحدة كانت ناجحة، لكنه لم يرغب في الاستمرار مع النادي للموسم المقبل من أجل الحصول على الراحة، ورفض عرض بقيمة 5 مليون دولار."

واختار الأهلي قائمة مكونة من 5 مدربين لاختيار المدير الفني القادم للفريق بعد إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

ويعمل محمد يوسف في منصب المدير الفني للأهلي بشكل مؤقت لحين التوصل إلى اتفاق من جانب إدارة النادي مع مدرب أجنبي.