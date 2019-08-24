مصدر بالأهلي يوضح حقيقة رحيل أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر مقرب من المغربي الدولي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي، أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت :"أزارو لم يتلق أي عروض رسمية للرحيل عن الأهلي".

وكشف المصدر :"إدارة الأهلي تبحث خلال الفترة الحالية تسويق أزارو من خلال لجانه لإيجاد عرض مناسب لرحيل اللاعب".

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وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن أزارو تلقى عرضًا للاحتراف حيث من المقرر أن يرحل اللاعب عن صفوف الأهلي خلال الأيام المقبلة.

أزارو البالغ من العمر 24 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي في صيف 2017.

واستطاع أزارو في موسمه الأول مع الأهلي أن يحصل على لقب هداف الدوري بتسجيله 18 هدفًا بجانب تسجيل 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري وكأس مصر.

وشهد الموسم المنقضي تسجيل أزارو سبعة أهداف بجانب مساهمته في خمسة أهداف خلال 29 مباراة في جميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية.