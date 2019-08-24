اتحاد الكرة: سنناقش ملف مدرب المنتخب الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلسه سيناقش ملف المدير الفني الجديد للمنتخب يوم الأربعاء المقبل.

ويبحث الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار مدير فني جديد للمنتخب عقب إقالة المدرب المكسيسكي خافيير أجيري من منصبه بعد إقصاء المنتخب من دور الـ16 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف الجنايني في تصريحات خلال المؤتمر الذي عقد، اليوم السبت، في مقر اتحاد الكرة :"تعيين مدير لمنتخب مصر ليس بالأمر السهل، سيتم مناقشة الملف في اجتماع الأربعاء المقبل".

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وواصل :"أيضا اجتماع الأربعاء سوف يشهد استكمال مناقشة باقي ملفات اتحاد الكرة".

وأضاف "الموقف ليس صعبا للغاية في اتحاد الكرة، لو اجتهدنا وكان هناك عمل وفقا لأسس علمية، سوف ننجز العديد من المهام على أكمل وجه".

واختتم "خلال 33 عام من العمل لم أعرف كلمة الفشل، لن نظلم أحد، سنستعين بكل الخبرات، سيتم تطبيق اللوائح على الجميع وهذا لن يحزن منه أحد".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تشكيل لجنة مكونة من خمسة أفراد لتولي شئون الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال تعيين عمرو الجنايني رئيسًا وجمال محمد علي نائبًا، بجانب محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.