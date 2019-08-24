أول تعليق من عامر حسين عقب استقالته من اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تقدم باستقالته منذ عدة أيام لكن ثروت سويلم المدير التنفيذي طالبه بالانتظار لحين تسليم الأمور للجنة المعينة لإدارة شئون الاتحاد.

وقال حسين في تصريحاته لـ “الخليج 365" اليوم السبت: "تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة المسابقات يوم 16 من الشهر الجاري حين كان متواجدًا في السعودية لإداء فريضة الحج."

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وتابع: "علمت أن هناك لجنة ستتولى إدارة شئون الاتحاد بداية من 20 أغسطس وقلت إنني لن أتمكن من العمل مع لجان وبالتالي تقدمت باستقالتي."

وأضاف: "سويلم طالبني بالانتظار، وقال لن تستقيل وحدك، لأن اللجنة ستأتي لإدارة شئون اتحاد الكرة بمنظور مختلف، وسوف نستقيل جميعًا بعد تسليمهم كل الأمور."

واختتم تصريحاته قائلًا: "الموسم لم يكن قد انتهى بعد، وكان يجب ان نستمر في العمل لحين تسليمهم مقاليد الأمور حرصًا على الكرة المصرية."