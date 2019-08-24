" تطبيق الفار وجدول منتظم".. 5 وعود لرئيس اتحاد لرئيس اتحاد الكرة المؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أطق عمرو الجانيني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة ضمن اللجنة الخماسية المشكلة 5 وعود خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم ، السبت بمقر الاتحاد بمنطقة الجبلاية.

وقال الجانيني إن تطبيق حكم الفيديو الـ"VAR" سيكون اعتباراً من الدور الثاني للموسم الجديد.

وكشف الجنايني عن إعلان جدول الدوري العام كاملا خلال الفترة المقبلة مشدداً على عدم اجراءات أية تعديلات عليه حفاظا علي انتظام المسابقة .

Advertisements

وتعهد الجانيني بتطبيق اللوائح علي الجميع دون مجاملات حفاظا علي انتظام المسابقة قائلاً " هنشتغل واحنا متحملين ضغوط فوق طاقة البشر، وهنطبق اللوائح على أي شخص ودي حاجة متزعلش"

وحول خطة المجلس القادمة والتخوفات من الاجراءات الجديدة قال رئيس الاتحاد "مش هنألف، هنشوف الناجحين اللي قبلنا عملوا ايه وهنعمل زيهم ".

وأنهى " مش هنظلم حد، والتعامل مع الجميع هيكون فيه عدالة اللي احنا نقدر نعمله اننا نطبق نظام وعلم واجتهاد والتزام ".