"قبول استقالة سويلم وإقالة عامر حسين".. 5 قرارات لاتحاد الكرة "المؤقت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط: أعلن عمرو الجانيني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة ضمن اللجنة الخماسية المشكلة 5 قرارات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم ، السبت بمقر الاتحاد بمنطقة الجبلاية. وقرر الجانيني قبول استقالة ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وتوجه بالشكر للأخير على دعمه للجنة خلال الفترة الماضية. وأعلن الجانيني اقالة جميع لجان اتحاد الكرة وأبرزها، المسابقات والحكام وشئون اللاعبين وتشكيلها من جديد بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية. وأسند عمرو الجنايني منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي إلى وليد العطار مدير لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة المستقبل. وتعهد القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة تطبيق اللوائح والعمل بحيادية وشفافية. Advertisements قرارات اتحاد الكرة: 1-إعادة تشكيل جميع لجان الاتحاد. 2-قبول استقالة اللواء ثروت سويلم. 3-تعيين وليد العطار ليكون القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد. 4-استمرار أسامة اسماعيل المسئول عن المركز الاعلامى. 5- عمرو الجنايني مسئول عن كل ما يخرج من المركز الاعلامى.

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