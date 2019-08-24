‏⁧‫برشلونة‬⁩ يستعد “للتضحية” بالفرنسي ديمبيلي لاستعادة ⁧‫نيمار‬⁩

كشفت مصادرٌ داخل نادي برشلونة عن نية العملاق الكتالوني للتخلي لباريس سان جيرمان عن مهاجمه عثماني ديمبيلي في سبيل استعادة نيمار دا سيلفا.

وتقدّم برشلونة بعرضين حتى اللحظة للحصول على نيمار، منها الصفقة التبادلية الضخمة والتي كانت ستشهد عودته إلى “استاد كامب نو” مقابل انتقال كلٍ من فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيش إلى باريس سان جيرمان.

وتمسّك النادي الفرنسي بموقفه الرافض للعروض.

Advertisements

إلا أن برشلونة بات يتحضّر لعرضٍ ثالثٍ لن يقل أهميةٍ عن العرضين السابقين، إذ سيعرض بموجبه انتقال ديمبيلي إلى “استاد بارك دي برانس”، بحسب شبكة “أي اس بي إن” المتخصصة.

ومثّل ديمبيلي مطمعا لكبير الكرة الفرنسية منذ كان يلعب لرين، ومن ثم حين انتقل لقضاء موسمٍ يتيمٍ مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وبينما عبّر نيمار صراحةً عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان، فإن ديمبيلي كان موعودا في وقتٍ سابقٍ بالاستمرار في كتالونيا، وذلك على الرغم من إصاباته المتكررة والانتقادات لدرجة انضباطه.