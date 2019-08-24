شاهد..مانشستر يونايتد يتأخر في الشوط الأول بهدف نظيف أمام كريستال بالاس

تلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية بعد تأخره بهدف نظيف أمام كريستال بالاس في الشوط الاول من المباراة التي تقام على أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، ضمن الجولة الثالثة من البريميرليج.

سجل جوردان أيو هدف المباراة

الوحيد في الدقيقة 32، بعد خطأ فادح من ليندلوف قلب دفاع مانشستر يونايتد، لينفرد أيو بـ ديفيد دي خيا حارس الشياطين الحمر ليعلن عن تقدم النسور بهدف نظيف.

وخرج المدافع الأيسر لوك شو في الدقيقة 32 بعد تعرضه للإصابة ليحل بدلًا عنه أشلي يونج.

وأعطى حكم المباراة خمس دقائق وقت بديلًا عن الضائع ولكن لم يستفيد منه مانشستر يونايتد ولم يستطيع تعديل النتيجة، لتنتظر كتيبة سولشاير الشوط الثاني من أجل العودة إلى اللقاء مرة أخرى.

شاهد الهدف...