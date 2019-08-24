الشباب يعلن عن تشكيل الفريق أمام الفتح بالدورى السعودى للمحترفين

أعلن الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفنى للالشباب عن تشكيل الفريق أمام نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدورى السعودى للمحترفين . جاء تشكيل الشباب أمام الفتح كالأتى : حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى . مصطفى . خط الدفاع : أحمد شراحيلي ، محمد سالم ، حسن معاذ ، عبدالله الشامخ . Advertisements خط الوسط : عبد المجيد الصليهم ، ناصر العمران ، سيباستياو جونيور ، دانيلو أسبيريا ،. ، سيباستياو جونيور ، دانيلو أسبيريا ،. خط الهجوم: عبدالله الحمدان ، كريستيان جوانكا . الاحتياط :عبدالله العويشير ، تركى العمار ، عبد الملك الخبيري ، محمد البقعاوي ، حسان تمبكتى ، محمد السهلاوي ، بوكبر تراولي ، عبد الملك الشمري ، عمران الياس .

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