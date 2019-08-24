عمرو الجنايني: الفيفا يدعم مشروع "الهدف"

أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خلال المؤتمر الأول لاتحاد الكرة الجديد المؤقت، المنعقد بالجبلاية أن الفيفا مهتم بمشروع "الهدف" بشكل كبير. بالجبلاية أن الفيفا مهتم بمشروع "الهدف" بشكل كبير. وتابع: " الفيفا مهتم بمشروع الهدف جدا وسيأتوا قريبًا لتقييم الأعمال التي أنتهت، بعد ذلك سنرى المتبقي وسوف ترسل لنا دعم مادي".

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