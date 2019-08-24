خلال ساعات..محمود معاذ في الإسماعيلي

إقترب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من انهاء التعاقد مع اللاعب محمود معاذ ظهير أيسر سموحة لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري. الجاري. وأكد مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى فى تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن إدارة الدراويش أتمت الاتفاق على ضم ظهير أيسر سموحة ويتبقى فقط الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب. ظهير أيسر سموحة ويتبقى فقط الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب. واختتم المصدر أن الإعلان عن إتمام صفقة الظهير الأيسر سيكون خلال ٤٨ ساعة لينضم إلى تدريبات الفريق بالإسماعيلية منتصف الأسبوع الجارى.

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