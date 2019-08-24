شاهد..مباراة ليفربول وأرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز

تثدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة ليفربول الذى يلعب له نجمنا محمد صلاح مع الأرسنال الذى يضم بين صفوفه محمد الننى، فى تمام الساعة السادسة والنصف، فى الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».
يدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تعثر منافسيه على اللقب، فى الجولة الماضية، حيث تعادل مانشستر سيتى مع توتنهام بهدفين لكل منهما، ومانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق، وتعادل تشيلسى أمام ليستر بهدف
وهو الأمر نفسه لأرسنال الذى نجح فى الفوز بأولى مباراتيه، بعد الفوز على نيوكاسل وبيرنلى، ليأتى خلف الريدز فى ترتيب الدورى بفارق الأهداف.
وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «أنفيلد» الموسم الماضى، فاز فيها الريدز بخماسية مقابل هدف، وتألق حينها كل من الثلاثى الهجومى لليفربول صلاح ومانى وفيرمينو.
يدخل ليفربول المباراة بقيادة مدربه الألمانى يورجن كلوب، ومن المحتمل أن يدفع بأدريان فى حراسة المرمى، وفى الدفاع ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندى روبرتسون، وفى الوسط فابينيو، جورجينهو فينالدوم، جوردن هندرسون، وفى الهجوم محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو مانى.
بينما من المحتمل أن يدفع أوناى إيمرى المدير الفنى لأرسنال بلينو فى حراسة المرمى، وفى الدفاع مايتلاند نيلز، دافيد لويز، سوقراطيس، ناتشو مونريال، وفى الوسط جوسيف ويلوك، ماتيو جندوزى، دانى سيبايوس، وفى الهجوم بيير باتريك أوباميانج، ولاكازيت، نيكولاس بيبى.
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